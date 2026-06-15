ABD Başkanı Trump "Gemiler, birçoğu petrolle dolu olarak, Hürmüz Boğazı'ndan ayrılmaya başladı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran mutabakatının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki hareketliliğe ilişkin açıklama yaptı.

Trump, "Petrol yüklü çok sayıda gemi Hürmüz Boğazı'ndan çıkmaya başladı. Gemiler tamamen güvenli, emniyetli ve sorunsuz olan güney koridoru boyunca ilerliyor. Ayrıca kullanılabilecek başka geçiş güzergâhları da mevcut" ifadelerini kullandı.

ATEŞKESTE SON DURUM

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise CNBC'ye verdiği röportajda anlaşmaya yönelik eleştirilere cevap verdi.

Vance, "Bence İsrail'de bazı kesimler bu anlaşmadan oldukça memnun. İran devlet medyasında zaman zaman anlaşmayı yanlış yansıtan sertlik yanlısı unsurlar görüyoruz. Bazen İsrail medyasındaki bazı çevreler de bu söylemleri alıp yayıyor. Ancak insanlar bu anlaşmanın metnini gördüklerinde, bunun tüm bölgeyi daha güvenli hale getireceğini anlayacaklar." dedi.

İran ile doğrudan temas halinde olduklarını belirten Vance, "Şu anda İran sistemiyle doğrudan konuşuyoruz. Artık arka kanallar üzerinden mesaj iletmiyoruz. Muhataplarımızla doğrudan görüşüyoruz. Bu sayede neyin gerçek, neyin propaganda olduğunu, hangi konularda ciddi olduklarını ve hangi konularda ciddi olmadıklarını daha net anlayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vance ayrıca, "Esasen burada tüm kartlar bizim elimizde. İranlılar taahhüt vermezse onlara hiçbir şey vermek zorunda değiliz. İran'a açık bir el uzatıyoruz. Eğer bizimle ilişkilerini değiştirmek istiyorlarsa, biz de İran'la ilişkilerimizi değiştireceğiz. Teklif bu." değerlendirmesinde bulundu.

Körfez ülkelerinin anlaşmaya yaklaşımına da değinen Vance, "Körfez koalisyonu Obama'nın İran anlaşmasından nefret ediyordu çünkü İran'ın kötü bir aktör olmaya devam etmesine izin verdiğini düşünüyorlardı. Başkan Trump'ın barış anlaşmasını ise seviyorlar çünkü bunu yeni bir Orta Doğu inşa etmek için fırsat olarak görüyorlar." dedi.

İRAN REJİMİNE SESLENDİ

Başkan Yardımcısı "İranlılara şunu söylüyoruz. Eğer iyi niyetle görüşürseniz ve nükleer silah geliştirmemeye yönelik uzun vadeli bir taahhüt verirseniz, ülkenizin başarılı olmasını sağlayacağız. İranlı radikallerin ve siyasi liderlerin, 'ABD'yle son 47 yıldaki ilişkimiz bir hataydı. Yeni bir sayfa açalım.' dediğini görüyoruz" diye de ekledi.

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