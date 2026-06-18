ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırısına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tel Aviv yönetimine destek mesajı veren Trump, ancak bu desteğin "küçük çaplı" bir operasyonla sınırlı olabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

İsrail'de hükümete yakın Kanal 14 televizyonuna değerlendirmelerde bulunan Trump, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın İran'ın nükleer programını ve Hizbullah'ın etkisini ortadan kaldıracağını savundu.

'KÜÇÜK ÇAPLI' SALDIRILARA DESTEK

Trump, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine tek taraflı saldırı düzenlemesi ihtimaline ilişkin soruya, saldırıların "küçük çaplı" olması halinde destek verebilecekleri cevabını verdi. Bu açıklama, bölgede devam eden gerilim nedeniyle uluslararası kamuoyunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

İran'a da sert mesajlar gönderen Trump, Tahran yönetiminin mutabakat kapsamında üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde ağır sonuçlarla karşılaşacağını öne sürdü. Hizbullah'ın silah bırakması gerektiğini söyleyen Trump, bölgedeki güvenlik sorunlarının çözümü için bu adımın önemli olduğunu ifade etti.

"NETANYAHU İLE İLİŞKİM MÜKEMMEL"

Son dönemde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile arasında görüş ayrılıkları yaşandığı yönündeki iddialara da değinen Trump, iki lider arasındaki ilişkinin güçlü olduğunu savundu. Netanyahu ile ilişkilerinin nasıl olduğu sorusuna Trump, "Çok iyi bir ilişki, mükemmel" cevabını verdi.

Öte yandan ABD ile İran arasında varılan mutabakat ve anlaşmanın Lübnan'ı da kapsayan yönleri, İsrail'de tartışmalara neden olmuştu. İsrail basınında bazı yorumcular, Washington yönetiminin Tel Aviv'e yeterli desteği vermediğini öne sürerken, Trump'ın son açıklamaları bu tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

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