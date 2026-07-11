İhlas Haber Ajansı
Turistik bölgede tekne alabora oldu! 15 kişi hayatını kaybetti
Vietnam'ın güneyindeki Phu Quoc adası yakınlarında turistleri taşıyan sürat teknesi alabora oldu. Faciada 15 Hint turist hayatını kaybetti.
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Dünya az önce
Vietnam'da Phu Quoc adası yakınlarında bir sürat teknesinin alabora olması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.
- Teknede 32 Hint turist ve 4 mürettebat bulunuyordu.
- 15 turist olayda can verdi, 21 kişi kurtarıldı.
- Kurtarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
- Kazanın nedeni araştırılıyor.
- Phu Quoc, Vietnam'ın önemli plaj destinasyonlarından biridir.
- Hon May Rut Adası, Phu Quoc'un yaklaşık 10 kilometre güneyinde yer almaktadır.
Vietnam'da An Thoi Limanı'na gitmek üzere Hon May Rut Ngoai adasından ayrılan ve 32 Hint turist ile 4 mürettebat üyesinin bulunduğu sürat teknesi, Phu Quoc adası yakınlarında alabora oldu.
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15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Faciada 15 turist hayatını kaybederken, 21 kişi kurtarıldı. Hindistan'ın Hanoi Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, kazanının nedeninin araştırıldığı ifade edildi.
MİLYONLARCA TURİSTİN UĞRAK YERİ
Tayland Körfezi'nde yer alan Phu Quoc, Vietnam'ın en bilinen plaj destinasyonlarından biri. Hon May Rut Adası ise Phu Quoc'un yaklaşık 10 kilometre güneyinde yer alıyor. Her iki nokta da beyaz kumlu plajları ve berrak yeşil suları ile her yıl milyonlarca turist çekiyor.
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