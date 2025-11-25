Türk savunma firmaları, sel, deprem ve yangın gibi doğal afetlerde hayat kurtarma kapasitesini artırmak için insansız hava araçlarına odaklandı. Vietnam’da sel sularında mahsur kalan bir kişinin yüksek kapasiteli bir drone ile havadan kurtarılması, afet sahasında İHA kullanımının ne kadar kritik hâle geldiğini gösterdi. Türkiye’de geliştirilen kargo İHA’ları da benzer operasyonlarda hızlı müdahale için yeni bir dönem başlatıyor.

ürk savunma firmaları, sel, deprem ve yangın gibi afetlerde hayat kurtarmak için insansız hava aracı geliştirme çalışmalarını hızlandırdı.

Vietnam’ın Cu Jut bölgesindeki Srepok Nehri’nde yaşanan olay, teknolojinin afet sahasında ne kadar hayati bir rol oynayabileceğini açık şekilde gösterdi.

Sel sularında mahsur kalan bir adam, tarımsal amaçlarla kullanılan bir drone tarafından havadan güvenli noktaya taşındı.

100 kilogramlık yük kapasitesine sahip drone, kurbanı erişilebilir bir alana ulaştırdı ve ekipler adamı sudan çıkararak operasyonu tamamladı.

Görüntüler, yüksek kapasiteli kargo İHA’larının Türkiye’de yürütülen çalışmalara olan ilgiyi artırdı.

Türkiye'nin yüksek yüklü kargo İHA'ları, Vietnam'daki mahsur kalan sel kurbanının havalanmasının kurtarma operasyonlarında kullanımlarının önemini vurgulamasından sonra öne çıktı

ZYRONE DYNAMİCS: ZD360 AFET MÜDAHALESİNDE YENİ GÜÇ

Zyrone Dynamics’in ZD360 modeli, afet bölgelerinde ihtiyaç duyulan yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor.

Araç, 60 kilogramlık yükle 10 kilometrelik yarıçapta görev yapıyor. 1 kilometrelik alanda 100 kilogram taşıyabilmesi, zorlu bölgelerde hızlı müdahale imkanı sağlıyor.

Boyutunun benzer sistemlere göre dörtte bir seviyesinde olması, her türlü araca yüklenerek afet sahasına anında gönderilebilmesine imkan tanıyor. Türkiye’nin afet hazırlığında güçlü bir teknoloji altyapısı kurma hedefi, ZD360 gibi modellerle daha görünür hale geliyor.

TÜRKİYE’NİN İLK İNSANSIZ HELİKOPTERİ ALPİN SAHA DAYANIKLILIĞIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Titra Technology tarafından geliştirilen Alpin, Türkiye’nin ilk insansız helikopteri olarak afet bölgelerinde kritik bir rol üstleniyor.

Yakıt dahil 200 kilogram taşıma kapasitesine sahip olan Alpin, uzun dayanıklılığı sayesinde dağlık arazilerde, sel bölgelerinde ve yangın sahalarında operasyon yürüten ekipler için büyük avantaj sağlıyor. Avrupa ve ABD’de kullanılan pek çok modelle yarışan teknik özellikler, Türkiye’nin savunma ve afet yönetimi alanında artan gücünü yansıtıyor.

DASAL’DAN ÜÇ SEVİYELİ KARGO İHA AİLESİ: PUHU C75, PUHU C100 VE CONDOR-C150

DASAL’ın geliştirdiği kargo İHA ailesi afet bölgelerinde farklı ihtiyaçlara göre şekillenmiş durumda. PUHU C75 modeli 75 kilogramlık taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Geliştirilmiş yapısı sayesinde daha geniş menzil ve daha fazla yük desteği sunuyor. PUHU C100 modeli ise sahadaki lojistik ihtiyacı hedef alarak 100 kilogram taşıma kapasitesine ve yüksek yatay hız değerlerine sahip. CONDOR-C150 modeli 150 kilogramlık yükü 30 dakika boyunca havada tutabiliyor ve geniş afet alanlarında kritik malzemelerin hızlı şekilde taşınmasını sağlıyor.

Türk savunma firmalarının geliştirdiği yüksek kapasiteli, otonom ve saldırıya dayanıklı sistemler, savunma sanayinin yanı sıra insani yardım çalışmalarında da önemli bir rol üstlenmeye başladı.

Türkiye’nin afet yönetimi kapasitesini artıran teknolojiler, Gazze gibi kriz bölgelerinde de insani yardım koridorlarının güçlenmesine katkı sunabilecek nitelikte.

MÜZEYYEN BIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası