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Türkiye ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırılmasından memnun

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırılmasından memnun olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de kurulan Ahmet Şara hükümetine yönelik yaptırımların kaldırılmasını ön gören bir kararnameye imza attı. Söz konusu gelişme Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandı.

TÜRKİYE YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASINI OLUMLU KARŞILADI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin, ABD'nin Suriye ile ilişkilerini normalleştirme yolundaki iradesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, Washington'un ülkeye yönelik yaptırımların bir bölümünü daha kaldırmasını "olumlu bir gelişme" olarak değerlendirdi.

Sözcü Keçeli, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

ABD yönetiminin Suriye hükümeti ile ilişkilerini "normalleştirme" yolundaki "güçlü iradesinin" memnuniyetle karşılandığını vurgulayan Keçeli, "Bu çerçevede, Suriye'ye yönelik yaptırımların önemli bir bölümünün daha kaldırılmış olması olumlu bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

Sözcü Keçeli, Türkiye'nin, Suriye’nin yeniden imarına gerek kamu gerek özel sektör aracılığıyla katkıda bulunmaya, bölgesel ve uluslararası paydaşlarla birlikte devam edeceği mesajını verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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