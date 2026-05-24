Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 8 ülke, İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir’e yönelik sert bir ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, gözaltındaki kişilere yönelik muamelenin “kabul edilemez” olduğu vurgulandı.

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları, İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir’e yönelik sert bir ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze’ye gitmek üzere yola çıkan bir filoda yer alan bazı katılımcıların İsrail’de gözaltında tutulduğu sırada Ben-Gvir tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen muamelenin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

"DEHŞET VERİCİ, AŞAĞILAYICI..."

Söz konusu uygulamaların “dehşet verici, aşağılayıcı ve insan onuruna aykırı” olduğu belirtilen açıklamada, gözaltındaki kişilerin kamuoyu önünde kasıtlı şekilde küçük düşürülmesinin uluslararası hukuk ihlali niteliği taşıdığı vurgulandı.

Bakanlar, bu tür eylemlerin uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukukuna aykırı olduğunu belirterek, İsrail’in yükümlülüklerine dikkat çekti.

Ortak açıklamada ayrıca, Ben-Gvir ve bazı İsrailli yetkililerin işgal altındaki Filistin topraklarında şiddeti ve aşırılığı teşvik eden söylem ve eylemlerine de tepki gösterildi. Bu tür adımların bölgedeki gerilimi artırdığı ve iki devletli çözüm sürecini zayıflattığı ifade edildi.

Açıklamada, Ben-Gvir’in eylemleriyle ilgili hesap verilebilirlik mekanizmalarının işletilmesi çağrısında bulunularak, benzer ihlallerin önlenmesi için somut adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası