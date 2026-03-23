İran Kızılayı’ndan (IRCS) ülkeyi hedef alan son saldırılarla ilgili açıklama yapıldı. Türkiye ve Irak sınırlarına yakın Urmiye şehrindeki bir yerleşim bölgesinin hava saldırısına uğradığı belirtilerek, olay yerine acil durum ekiplerinin sevk edildiği ifade edildi.

Türkiye sınırına yakın! İran'ın Urmiye şehrine hava saldırısı

CAN KAYBI VE YARALI SAYISI BİLGİSİ VERİLMEDİ

IRCS ekiplerinin yaralı bölge sakinlerine tıbbi yardım sağladığı bildirilirken, muhtemel can kayıpları ve kesin yaralı sayısına ilişkin detay verilmedi. Paylaşılan görüntülerde bir binanın ciddi şekilde hasar aldığı ve ekiplerin arama kurtarma çalışması yürüttüğü görüldü.

İRAN YENİ SALDIRILARIN HEDEFİ OLMUŞTU

İsrail ordusundan yapılan son açıklamada, İran’daki rejime ait hedeflere yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı belirtilmişti. Saldırıların başkent Tahran’ı hedef aldığı kaydedilmişti. IDF’nin son saldırı dalgasının öncesinde de Tahran’ın farklı kesimlerinde şiddetli patlamalar yaşanmıştı.

