Türkiye, Libya satrancında attığı stratejik adımlara bir yenisini ekleyerek Kahire ile kritik bir istişare turu gerçekleştirdi.

Doğu Akdeniz’de dengeler, 3,3 trilyon dolarlık dev enerji rezervi üzerinde yeniden kuruluyor.

Mısır Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Libya konusundaki Mısır-Türkiye istişarelerinin altıncı turuna ev sahipliği yaptı. Ancak iki ülke arasındaki görüşmeler, Yunanistan’ın uykularını kaçırmaya yetti.

Türkiye ve Mısır'dan "Libya" hamlesi: Yunanistan Dışişleri Bakanı apar topar yola çıktı

"TÜRKİYE VE MISIR EL SIKIŞIRSA..."

Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Anlaşması, Yunanistan’ın "Megali Idea" hayallerini Akdeniz’in sularına gömmüştü. Şimdi ise gözler Mısır’a çevrildi.

Mısır’ın Türkiye ile uluslararası hukuk temelinde bir deniz sınırı anlaşması imzalaması durumunda, Kahire’nin tam 11 bin 500 kilometrekare daha fazla deniz alanı kazanması söz konusu.

SONDAJ GEMİLERİMİZ RUMLARIN "GASP" PLANLARINI DELİYOR

Yunanistan'ın kendi kıta sahanlığında olduğunu iddia ettiği "18. Parsel" de dahil olmak üzere geniş alanlar, Türkiye’nin planına göre Mısır’ın münhasır ekonomik bölgesinde kalıyor.

Yunan basınına göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) sözde ilan ettiği ve Türk kıta sahanlığını ihlal eden 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı bloklar, Türkiye’nin girişimleriyle geçersiz kılındı.

BÖLGESEL İSTİKRAR İÇİN ANKARA-KAHİRE HATTI

İstişareler kapsamında deniz yetki alanlarının yanı sıra Türk ve Mısır heyetleri, Libya’daki son siyasi ve güvenlik gelişmelerini masaya yatırdı. Görüşmelerde, Libya halkının istikrar ve kalkınma beklentilerini karşılamak adına eş zamanlı cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılmasının önemi üzerinde duruldu.

İki taraf, seçimlerin sağlıklı bir ortamda gerçekleşebilmesi için gerekli koşulların oluşturulması konusunda görüş birliğine vardı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, taraflar Libya topraklarının bütünlüğünü koruyacak siyasi sürece tam destek verdiklerini ifade etti. BM destekli çözüm arayışlarına yönelik bölgesel ve uluslararası çabaların koordineli şekilde yoğunlaştırılması gerektiği hatırlatıldı.

MASADA KİMLER VARDI?

Kritik zirvede Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Kuzey ve Doğu Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Ali Onaner başkanlık etti. Mısır tarafını ise Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Libya Dairesi Müdürü Büyükelçi Bassel Salah temsil etti. Heyetler, Libya’daki tüm taraflar arasında diyaloğun teşvik edilmesi ve kalıcı istikrarın sağlanması için teknik çalışmaların sürdürülmesi konusunda anlaştı.

GERAPETRİTİS APAR TOPAR GİDİYOR: ATİNA "HAFTAR" KAPISINDA

Türkiye ve Mısır’ın Libya üzerindeki koordinasyonu artırması üzerine Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis apar topar Libya turuna çıktı.

Kathimerini, Atina'nın Libya’nın hem doğusu hem batısıyla temas kurarak Türkiye’nin etkisini kırmaya çalıştığını öne sürdü.

Gerapetritis, Bingazi’de Halife Haftar ile görüşerek 2019’daki "Türkiye-Libya denizcilik mutabakatına" karşı olduklarını yineleyecek.

