Başta Ankara olmak üzere yürütülen yoğun diplomasi trafiği sonuç verdi. İddialara göre ABD ve İran heyetleri Pazartesi günü Pakistan’da tarihi zirve için bir araya geliyor.

ABD ve İran arasındaki 10 günlük geçici ateşkesin sona ermesine sayılı günler kala, iki ülkenin üst düzey heyetlerinin 20 Nisan Pazartesi günü Pakistan’da bir araya geleceği iddia edildi.

Başta Türkiye olmak üzere, Pakistan ve Mısır'ın arabuluculuk faaliyetleri sonrası alınan müzakere kararı kalıcı ateşkes için son şansı olarak görülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026) için Türkiye’de bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile üçlü formatta bir görüşme gerçekleştirdi.

"NÜKLEER TOZU FARKLI ŞEKİLDE ALIRIZ"

Başkan Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamalarda, İran’ın nükleer programına dair şunları söyledi:

"Anlaşma olursa birlikte alıp %100'ünü ABD’ye getiririz, olmazsa abluka devam eder ve maalesef tekrar bomba atmaya başlarız"

"HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILDI AMA HALA TEHLİKELİ..."

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın tüm ticari gemilere "tamamen açık" olduğunu duyurdu. Gelen açıklamanın ardından petrol fiyatları %9'un üzerinde değer kaybederek varil başına 90 dolar seviyesine geriledi. Ancak nakliye şirketleri bölgedeki riskler nedeniyle hala temkinli. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, ABD’nin İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldırmaması halinde boğazın yeniden kapatılacağı uyarısında bulundu.

İran Meclis Başkanı da Hürmüz Boğazı'yla ilgili düzenlemelerin sosyal medya değil sahada netleştiğini söyledi.

Hürmüz Boğazı’nın Lübnan'daki ateşkes süresinin sonuna kadar tüm ticari gemilere açılmasına ilişkin Kalibaf, "Hürmüz Boğazı’nın açılıp kapanması ve geçiş düzenlemeleri sosyal medyada değil sahada belirginleşir. Boğaz’dan geçiş İran’ın belirlediği rota ve izniyle gerçekleşecek." dedi.

BÖLGEDE SON DURUM: HİNT-PASİFİK HATTI HAREKETLENDİ

ABD ordusu, sadece Basra Körfezi'nde değil, Hint-Pasifik bölgesinde de İran bağlantılı gemilerin peşine düşmeye başladı. Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, Malakka Boğazı ve çevresindeki "karanlık filo" tankerlerine karşı operasyonların sinyalini verdi.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

​​​​​​​Güdümlü füze destroyeri USS Michael Murphy’nin dün Arap Denizi'nde devriye gezdiği aktarılan açıklamada, "ABD kuvvetleri, İran limanlarına giriş veya çıkış yapmaya çalışan gemilere karşı deniz ablukası uyguluyor." denildi.

İRAN SEMALARI 49 GÜN SONRA YENİDEN AÇILDI!

İran Sivil Havacılık Örgütü, 28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail hava saldırılarının ardından tamamen kapattığı hava sahasının bir kısmını ve bazı havalimanlarını Cumartesi sabahı itibarıyla yeniden trafiğe açtı. Devlet haber ajansı üzerinden yapılan resmi açıklamada, ülkenin doğu kesimindeki hava yollarının artık uluslararası transit geçişler için kullanılabileceği aktarıldı

