Türkiye, bazı Avrupa ülkelerinde terör örgütü yandaşlarının karıştığı şiddet ve vandalizm olayları nedeniyle vatandaşlarını uyardı. Almanya başta olmak üzere İngiltere ve Fransa’da yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye’nin dış temsilcilikleri art arda resmi güvenlik paylaşımları yaptı.

İNGİLTERE VE FRANSA’DAN PEŞ PEŞE DUYURULAR

Londra Büyükelçiliği’nin ardından Paris Büyükelçiliği de güvenlik duyurusu yayımladı. Paris’ten yapılan paylaşımda, Fransa dahil bazı Avrupa ülkelerinde terör örgütüne müzahir grupların karıştığı şiddet ve vandalizm eylemlerine dikkat çekildi. Fransa’da yaşayan ve bu ülkeye seyahat edecek Türk vatandaşlarına, kalabalık alanlardan uzak durmaları ve resmi duyuruları yakından izlemeleri çağrısı yapıldı.

ALMANYA'DA TERÖR ALARMI!

Berlin Büyükelçiliği’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan şiddet ve vandalizm olaylarının terör örgütü yandaşlarıyla bağlantılı olduğu bilgisi yer aldı.

KALABALIK ALANLAR İÇİN AÇIK UYARI

Vatandaşlara, gösterilerin yoğunlaştığı bölgelerden uzak durmaları çağrısı yapıldı. Muhtemel provokasyonlara karşı soğukkanlı davranılması, basın ve sosyal medya kaynaklarının yakından takip edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Yerel makamların ve Türkiye’nin dış temsilciliklerinin yapacağı duyuruların izlenmesinin önemine değinildi.

KONSOLOSLUKLAR DEVREDE

Avrupa ülkelerinde yaşayan veya seyahat sırasında desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluk Çağrı Merkezi ile büyükelçilik ve başkonsolosluklara başvurabileceği duyuruldu. Almanya genelinde Berlin, Frankfurt, Münih, Hamburg ve diğer başkonsoloslukların acil durum hatlarının aktif olduğu bilgisi paylaşıldı.

BÜYÜKELÇİLİK AÇIKLAMASI PAYLAŞILDI

Büyükelçilikler tarafından paylaşılan güvenlik duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

"Son dönemde yaşanan gelişmeler bağlamında, bazı Avrupa ülkelerinde farklı kentlerde, terör örgütüne müzahir gruplar tarafından şiddet ve vandalizm içeren eylemler düzenlendiği gözlemlenmektedir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın tedbirli olmaları, gösterilerin yoğunlaştığı bölgelerden uzak durmaları, muhtemel provokasyonlar karşısında soğukkanlı ve itidalli davranmaları, basın-yayın kuruluşlarını yakından takip etmeleri ve resmi makamların yapacağı duyuruları izlemeleri önem arz etmektedir."

