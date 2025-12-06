Çinli influencer Fan Shisan’ın pervanelerle donattığı uçan kılıçlar, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Tek bir el hareketiyle havalanan kılıç sürüsü, Douyin’de milyonlarca izlenmeye ulaşarak izleyenleri şaşkına çevirdi.

Çin’in Sichuan eyaletinden influencer Fan Shisan, Douyin’de yayınladığı son videoda pervanelerle donatılmış uçan kılıç sürüsünü gökyüzüne kaldırdığı anlarla sosyal medyayı adeta salladı.

Fan’ın tek bir el hareketiyle havalanan kılıçlar, milyonlarca izleyiciyi şaşkına çevirdi.

KILIÇLI SÜRÜSÜ

Kılıçların uç kısmı ve kabzasına yerleştirilen pervaneler ile çapraz koruma yanlarındaki mini pervaneler, her kılıcı adeta küçük bir quadcopter gibi çalıştırıyor. Fan’ın açıklamasına göre, kılıç drone’lar el hareketleriyle kontrol ediliyor.

ANİME VE FANTASTİK ROMANLARDAN GERÇEĞE

Fan’ın yönlendirmeleriyle havada ileri–geri hareket eden ve dönüş yapan kılıç sürüsü, Çin fantastik romanlarındaki “uçan kılıç” sahnelerini andırıyor. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken milyonlarca kişi tarafından izlendi.

People’s Daily, Fan’ın daha önce “Back to the Future II” filmindeki hoverboard’a benzeyen, üzerinde durularak sürülebilen dev bir uçan kılıç geliştirdiğini yazmıştı. Bu cihazın yapımı yaklaşık iki ay sürdü.

Fan şu sözlerle süreci anlattı:

"Başlangıçta 20 kanallı fan kullandık, ama itme gücü yetmedi. Dört tane daha ekledik, gereken güce böyle ulaştık. Videodaki uçan kılıç böyle ortaya çıktı."

GUİNNESS REKORTMENİ KILIÇ USTASI

Fan Shisan yalnızca drone projeleriyle değil, aynı zamanda Guinness rekorlarıyla da tanınıyor. Kılıç ustası, bir dövüş sanatları kılıcıyla havada beş A4 kağıdını 7,46 saniyede keserek ve 10 karpuzu en kısa sürede parçalayarak iki ayrı dünya rekorunun sahibi oldu.

Kılıç tutkunu influencer, gelecekte “on bin kılıcı bir araya getirecek” dev bir koleksiyon kurmayı planlıyor.

