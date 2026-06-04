Bolivya’da ekonomik krize karşı haftalarca süren ve durdurulamayan protestolar, hükümette çok ciddi bir çatlağa yol açtı. Ülke genelinde kaosa neden olan gösterilerin ardından Bolivyalı bakanlar istifa etti.

Bolivya’da son 40 yılın en ağır ekonomik krizine karşı haftalardır devam eden ve büyük şehirleri felç eden protestolar, hükümette toplu istifaları beraberinde getirdi. İşçilerin, çiftçilerin, madencilerin, ulaştırma çalışanlarının ve öğretmenlerin hükümeti sallayan protestoların ardından Bolivya Savunma ve Eğitim Bakanları görevlerinden istifa etti.

BÜYÜK ŞEHİRLER ABLUKADA: 100 NOKTADA YOL KAPATILDI

ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklediği Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, ülkenin "kırılma noktasında" olduğu uyarısında bulundu. Sokaklardaki tansiyonun düşürülememesi üzerine hükümet, durumu kontrol altına almak adına ülkede olağanüstü hal ilan etmeyi ve orduyu sahaya indirmeyi seçenekler arasında tuttuğunu açıkladı.

Resmi verilere göre, iki hafta içinde iki katına çıkan eylemlerde ülke genelinde yaklaşık 100 kritik yol barikatlarla kapatıldı. Başkent La Paz ve komşu El Alto şehirlerinin dünyayla bağını koparan bu ablukalar; ülkede gıda, ilaç ve yakıt kıtlığı baş göstermesine neden olurken, temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını da fırlattı.

Ülkede Bakanlar peş peşe istifa etti! Protesto dalgası büyüyor

KABİNEDE ZORUNLU DEĞİŞİM

Krizin derinleşmesiyle birlikte Eğitim Bakanı Beatriz Garcia ile Savunma Bakanı Marcelo Salinas görevlerini bıraktı. Salinas’ın yerine, ülkenin uyuşturucu ile mücadele sorumlusu olan genç bakan Ernesto Justiniano jet hızıyla atandı.

Paz liderliğindeki hükümet, eylemcileri demokratik düzeni bozmaya çalışmakla suçlarken, bu organize isyanın arkasında eski sosyalist cumhurbaşkanı Evo Morales'in olduğunu öne sürdü.

Hakkında, bir çocuk sahibi olduğu iddia edilen genç bir kızı kaçakçılıkla suçlaması nedeniyle yakalama kararı bulunan ve şu an saklanan Morales ise yaptığı açıklamada, Bolivyalıların Washington’a "tamamen boyun eğen" neoliberal bu hükümete karşı öfkeli olduğunu ve bu isyanın sömürgeci devlete karşı bir başkaldırı olduğunu savundu.

Ülkede Bakanlar peş peşe istifa etti! Protesto dalgası büyüyor

"MAAŞIMI YARIYA İNDİRDİM" JESTİ ÖFKEYİ DİNDİRMEDİ

Rodrigo Paz, yoksul halkla dayanışma göstergesi olarak kendi maaşını yarı yarıya keseceğini duyurarak eylemcilerin öfkesini yatıştırmaya çalıştı. Ancak Paz'ın aylık gelirinin yaklaşık 24.000 boliviano (3.016 avro) olması nedeniyle bu hamle halk nezdinde sadece sembolik bir jest olarak kaldı. Yerli gruplara ve işçi sendikalarına yönetimde daha fazla söz hakkı vadeden ve tepki çeken çalışma bakanını görevden alan Paz, tüm bu hamlelerine rağmen sokakları sakinleştirmeyi başaramadı.

KRİZDEN ÇIKIŞ İÇİN SÜRPRİZ FORMÜL

Siyasi ve toplumsal çıkmaz her geçen gün derinleşirken, muhalefet cephesinden birkaç hafta öncesine kadar imkansız gözüken radikal bir alternatif öneri geldi. Muhalefet liderleri ve bazı siyasi analistler, ablukaların uzaması ve hükümetin ülkedeki düzeni yeniden sağlama kabiliyetinin sorgulanması üzerine, Paz'ın görevde kalıp kalmayacağına karar verilmesi için önümüzdeki aylarda bir "görevden alma referandumu" düzenlenmesini teklif etti. Şu an için cumhurbaşkanının istifa olasılığını kesin bir dille reddeden hükümet, önceliğin hala diyalog masası olduğunu ileri sürdü.

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