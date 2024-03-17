Uluslararası Af Örgütü'nden Biden’a Gazze çağrısı! İsrail'e silah yardımını durdurun

Uluslararası Af Örgütü’nden ABD Başkanı Joe Biden'a Gazze'de katliam yapan İsrail'e silah yardımının durdurulması için çağrı geldi.

Gazze, 2 milyar Müslümanın gözü önünde İsrail'in katliam saldırılarına maruz kalmaya devam ediyor. Katil İsrail'in, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 31 bini aşkın Filistinli hayatını kaybederken, 2,3 milyon Filistinli Ramazan ayında açlığa mahkum edildi.

Gazze'de ateşkes arayışı sürerken İsrail, masum Filistinlilerin sığındığı Refah'a saldırı emri verdi. İsrail'in Gazze'de saldırıları sürerken, Uluslararası Af Örgütü'nden ABD Başkanı Joe Biden’a "silah yardımını bırakın" çağrısı geldi.

Uluslararası Af Örgütü’ne (Amnesty International) konuşan bir grup İrlandalı, İrlandalı bir aileden gelen ABD Başkanı Joe Biden’a seslendi. Uluslararası Af Örgütü temsilcileri İsrail’e silah transferini durdurması ve Gazze’de ateşkes talep ederek 16 yıldır devam eden ablukayı kaldırması çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü’nün X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Biden, bu Aziz Patrick Gününde, kökleriniz çağrıda bulunuyor, (Gazze’de) ateşkes talep edin ve (İsrail’e) silah transferini durdurun.” ifadelerine yer verildi.