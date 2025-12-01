Avusturya’da güzellik fenomeni Stefanie Pieper, katıldığı bir partiden eve döndü ancak kısa süre sonra ortadan kayboldu. Ertesi güne planlanmış bir çekime katılmayan kadının ailesi ve arkadaşları endişelenerek ihbarda bulundu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, eski erkek arkadaşı, Pieper’ı öldürdüğünü itiraf ederken, genç kadının cesedi ormanlık alanda bavulun içinde bulundu.

Avusturya’da bir eğlenceye katılan ünlü fenomen Stefanie Pieper, kısa süre içinde kayıplara karıştı. Fox News’in haberine göre, olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, eski erkek arkadaşı cinayet işlediğine ilişkin itirafta bulundu. Durumun ardından bölgede detaylı inceleme başlatan ekipler, genç fenomenin cansız bedenini Sloven ormanında bir çantanın içinde buldu.

Stefanie Pieper

BOĞARAK ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ORMANA ATMIŞ

Eski erkek arkadaş itirafında; kadını boğduğunu, cesedi bir çantaya koyup ormana gömdüğünü söyledi, daha sonra ise yetkililere cesedin konumunu verdi.

Stefanie Pieper

Ünlü isim, partiden ayrıldıktan sonra bir arkadaşına eve vardığını bildirmiş, ardından da evin merdivenlerinde birini gördüğünü söylemişti. Kadının komşuları ise verdikleri ifadede, kavga sesinin duyup dışarı koştuklarını vurgulayarak, eski erkek arkadaşı gördüklerini belirtti.

Stefanie Pieper

Pieper’ın 31 yaşındaki eski erkek arkadaşı, Slovenya’da kendi arabasını yaktığı esnada tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Editör:ZEYNEP ERDİVANLI

