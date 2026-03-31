USS George H.W. Bush uçak gemisi Orta Doğu'ya doğru yola çıktı! İran'a karşı yığınak sürüyor
ABD uçak gemisi USS George H.W. Bush ve saldırı grubu, Orta Doğu'ya konuşlandırılmak üzere ABD'den ayrıldı. İran'a karşı yığınaklarını arttıran ABD, bölgedeki uçak gemisi sayısını 3'e çıkardı.
Nimitz sınıfı uçak gemisi USS George H.W. Bush (CVN 77), 31 Mart Salı günü planlanan görevlendirme kapsamında operasyonlara başlamak üzere Norfolk Donanma Üssü'nden ayrıldı.
Gemi, George H.W. Bush Uçak Gemisi Saldırı Grubu'nun amiral gemisi olarak görev yapıyor.
Uçak gemisi, planlı bir görevlendirme kapsamında denize açılırken, ABD Donanması operasyonel ayrıntıları açıklamadı.
ROTA ORTA DOĞU!
Gemi, ABD ve İsrail'in İran ile devam eden savaşı sürerken Orta Doğu'ya doğru yol aldığı bildiriliyor. Bu hamle, bölgedeki ABD uçak gemisi sayısını üçe çıkarabilir.
BÖLGEDEKİ DİĞER 2 GEMİYE KATILACAK
USS Gerald R. Ford ve USS Abraham Lincoln uçak gemisi saldırı grupları şu anda Orta Doğu'daki operasyonları desteklemek üzere görevlendirilmiş durumda.