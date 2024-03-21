Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > Uyarılara kulak asmıyor! Netanyahu'dan 'saldırılara devam' mesajı

Uyarılara kulak asmıyor! Netanyahu'dan 'saldırılara devam' mesajı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’deki "hedeflerine ulaşıncaya kadar" bölgeye saldırılara devam edeceklerini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan da 'saldırılara devam' açıklaması geldi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Netanyahu, ABD’deki Cumhuriyetçi senatörlerin toplantısına video konferans yoluyla bağlanarak İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin konuştu.

Görüşmeye katılan bir senato üyesine göre, Netanyahu, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in, İsrail Başbakanının 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini belirterek ülkede seçim çağrısı yapmasını bir kez daha eleştirerek, Schumer'in ifadelerini "şok edici bir müdahale" diye nitelendirdi.

Netanyahu’nun konuşmasında Gazze’deki "hedeflerine ulaşıncaya kadar" bölgeye saldırılara devam edecekleri mesajını verdiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Netanyahu, Gazze'nin güneyinde saldırılardan kaçan Filistinlilerin sığındığı Refah kentine saldırı planını onayladığını ve sivil halkın bölgeden çıkarılmasına ilişkin planı da "yakında" onaylayacaklarını bildirmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 923 Filistinli öldürüldü, 74 bin 96 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Savaşın konuşulduğu dönemde... Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan manidar pozlar! - DünyaFransa Cumhurbaşkanı Macron'dan manidar pozlar!Rusya sabaha karşı Kiev'i vurdu! Saldırı alarmı 3 saat sürdü, yaralılar var - DünyaRusya, Ukrayna'yı kalbinden vurduBlinken tüm dünyaya duyurdu! ABD'den Gazze'de ateşkes için ilk hamle - DünyaABD'den Gazze'de ateşkes için ilk hamleJaponya'da deprem oldu! Tokyo 5,3 ile sallandı - DünyaJaponya'da deprem oldu! Tokyo 5,3 ile sallandıHapishanede yangın çıktı, 11 mahkum öldü! - DünyaHapishanede yangın çıktı, 11 mahkum öldü!Kanada, İsrail için kararını verdi: 8 Ocak'tan bu yana silah satmadık - DünyaKanada: İsrail'e 8 Ocak'tan bu yana silah satmadıkGazze'de iftar saati Şifa hastanesi vuruldu! İsrail'den akıl almaz savunma - Dünyaİsrail'den akıl almaz savunmaBlinken, Filistinli üst düzey bir yetkiliyle görüşecek - DünyaBlinken, Filistinli üst düzey bir yetkiliyle görüşecekPakistan'da Çin'in tarihi İpek yolu projesine silahlı saldırı! - DünyaPakistan'da Çin'in tarihi İpek yolu projesine saldırıF1 pilotu Hamilton'dan Gazze için Ramazan ayında ateşkes çağrısı - Dünya"Hemen şimdi ateşkes"
Sonraki Haber Yükleniyor...