Venezuela sele teslim! Binlerce kişi tahliye edildi
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Venezuela'nın batısı şiddetli yağışlara teslim oldu. Meydana gelen sellerden binlerce kişi etkilenirken, onlarca ev de zarar gördü.
Venezuela'nın batısındaki Merida, Trujillo ve Tachiraeyaletlerinde birkaç gündür etkili olan sağanak yağışlar sele neden oldu. Yetkililer, sel kaynaklı olarak 8.400 kişinin tahliye edildiğini, 25 civarında köprünün yıkıldığını ve 150'yi aşkın evin de ciddi zarar gördüğünü bildirdi.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro, askeri ve sivil kaynakların afet bölgesine sevk edildiğini ve halka gerekli yardımların ulaştırıldığını söyledi.
MADDİ ZARAR BÜYÜK
Bu arada, ülkenin batı eyaletlerini birbirine bağlayan ve ekonomik açıdan son derece stratejik kabul edilen Jose Antonio Paez otoyolunun ise sel felaketi kaynaklı ulaşıma kapandığı bilgisi paylaşıldı.
Bazı kasabalarda tarım arazilerinin sular altında kaldığı ve halkın maddi zararının büyük olduğu belirtildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz