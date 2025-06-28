Venezuela sele teslim! Binlerce kişi tahliye edildi

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, askeri ve sivil kaynakların afet bölgesine sevk edildiğini ve halka gerekli yardımların ulaştırıldığını söyledi.

İlgili Haber Venezuela’da Maduro seçimleri ezici farkla kazandı

MADDİ ZARAR BÜYÜK

Bu arada, ülkenin batı eyaletlerini birbirine bağlayan ve ekonomik açıdan son derece stratejik kabul edilen Jose Antonio Paez otoyolunun ise sel felaketi kaynaklı ulaşıma kapandığı bilgisi paylaşıldı.

Bazı kasabalarda tarım arazilerinin sular altında kaldığı ve halkın maddi zararının büyük olduğu belirtildi.