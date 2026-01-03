HABER MERKEZİ
Venezuela'dan Trump'a cevap: Tek başkan var o da Maduro!
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, "Venezuela hiçbir ülkenin sömürgesi olmayacaktır. Venezuela'nın tek bir devlet başkanı vardır, o da Maduro'dur" dedi.
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodrgiuez ve kabine üyeleri, devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu:
"Nicolas Maduro derhal serbest bırakılmalı
Venezuela hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak
Venezuela’nın tek bir devlet başkanı var: Maduro
Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz"
Ayrıntılar geliyor...
