WSJ, Prigojin'in sır ölümünün perde arkasını açıkladı: Putin'in sağ kolu suikastı denetledi

23 Aralık 2023 14:40 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 15:10

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik darbe girişimiyle gündeme gelen paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, darbe girişiminin bastırılmasından 2 ay sonra, 23 Ağustos'ta özel jetinin Rusya'nın Tver bölgesine düşmesi sonucu ölmüştü. Prigojin'in ölümü ile ilgili çok sayıda komplo teorileri ortaya atıldı. Bugün ABD merkezli Wall Street Journal, yeni bir iddia ortaya attı. WSJ'ye göre, Prigojin ve yanındaki 9 kişinin ölümü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘sağ kolu’ Nikolay Patrushev tarafından onaylanan bir suikastın parçası.

OPERASYONU PATRUSHEV YÖNETTİ

ABD’nin The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Batılı istihbarat yetkililerine ve eski bir Rus istihbarat yetkilisine dayandırdığı haberine göre, uçak kazasından aylar önce ülkenin askeri yetkililerine karşı ‘silahlı ayaklanma’ girişiminde bulunan Prigojin’in beraberindeki dokuz kişiyle birlikte St. Peterburg’a gitmek üzere bindiği uçağın kanadının altına küçük bir patlayıcı yerleştirildi. Jet, bomba patlamadan önce yaklaşık 30 dakika boyunca 28.000 feet'e tırmandı. Prigojin, dört koruması, üç mürettebat üyesi ve üst düzey Wagner mensuplarının olduğu uçaktaki 10 kişi patlayıcının devreye girmesiyle öldü.

WSJ'nin Batılı istihbarat kaynaklarına ve eski bir Rus istihbarat görevlisine dayandırdığı haberine göre, Prigojin'in uçağı kurulan bir komplo sonrası düştü ve operasyonu bizzat Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolai Patrushev tarafından denetlendi.

PATRUSHEV, PUTİN'İ UYARMIŞ

WSJ'ye göre, Patrushev, uzun bir süre boyunca Moskova’nın Ukrayna’da Wagner’e güvenmesinin ‘Prigojin’e çok fazla siyasi ve askeri nüfuz sağladığı’ konusunda uyarıda bulunmuş, bu nüfuzun Kremlin’i gittikçe daha fazla tehdit ettiğini belirtmişti. 72 yaşındaki Patrushev, Rusya Devlet Başkanı'nın yakın çevresindeki en etkili isimlerden biri olarak tanınıyor. İkili birbirlerini KGB ajanı olarak çalıştıkları dönemden beri tanıyor. Patrushev'in yakın arkadaşı Putin'i paralı asker grubu Wagner hakkında defalarca kez uyardığı ve paralel bir orduya sahip olmanın hata olduğunu söylediği öne sürülüyor.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Ne yazık ki Wall Street Journal son dönemlerde ucuz kurgular üretmeyi seviyor" açıklamasında bulundu.

PUTİN YALANLAMIŞTI

Putin Prigojin'in ölümü sonrası yaptığı bir açıklamada uçak kazasının enkazında ulaşılan cesetlerde el bombası parçalarının bulunduğunu belirterek özel jetteki Wagner üyelerinin sarhoş ya da uyuşturucu etkisi alında olabileceğini ve el bombasını yanlışlıkla patlatmış olabileceklerini öne sürmüştü.