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Yahudi yerleşimci terörü... Yine saldırdılar!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yahudi yerleşimci terörü... Yine saldırdılar!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

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Yasadışı Yahudi yerleşimciler, İsrail askerlerinin korumasında, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Burka ilçesine baskın düzenledi, 6 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Ramallah'ın doğusundaki Burka beldesine düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin gerçek mermilerle yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda yaralanan Filistinliler arasında göğsünden yaralanan ve durumu ağır olanların bulunduğu ifade edildi.

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AĞILI ATEŞE VERDİLER

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler, beldede büyük bir ağılı ateşe vererek tonlarca yemin yok olmasına, çok sayıda koyunun telef olmasına ve bir çok aracın zarar görmesine neden oldu.

Yahudi yerleşimcilerin saldırısına maruz kalan Filistinlilerin karşı koymaya çalıştığı ancak İsrail askerlerinin gaz bombasıyla saldırdığı belirtildi.

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Beldeye, İsrail ordusunun takviye kuvvet gönderdiği ve Filistinlilerin yangın çıkartılan bölgeye ulaşmasının engellendiği kaydedildi.

485 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 485 Filistinli hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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