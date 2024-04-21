İngiltere ile Ürdün arasında "Gazze" mesaisi

İsrail'in katliam yaptığı Gazze'de can kaybı 34 bin 49’a yükseldi

İsrail'in katliam yaptığı Gazze'de can kaybı 34 bin 49’a yükseldi

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Gazze'ye yönelik insani yardım konusu değerlendirildi.

İngiliz Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Sunak, Abdullah ile telefon görüşmesinde İngiltere'nin Ürdün ve bölge güvenliğine verdiği desteği yineledi. Sunak, bölgede gerilimin yükselmesinin kimsenin faydasına olmadığını dile getirdi.

ATEŞKES KONUSU GÖRÜŞÜLDÜ

Gazze'de yaşanan insani krize değindiklerini kaydeden Sunak, daha fazla yardımın bölgeye girmesi, esirlerin bölgeden çıkarılması ve sürdürülebilir ateşkes için çatışmalara insani aralar verilmesi gerektiğini vurguladı.

İNSANİ KORİDOR AÇILMASI GÜNDEMDE

Sunak, Ürdün Kralı Abdullah ile Gazze'ye girecek yardımlar konusunu da ele aldıklarını aktardı. İki lider, Ürdün Hava Kuvvetleri öncülüğünde Gazze'ye havadan yardım bırakılması ile karadan ve denizden insani yardım koridoru açılması konularını görüştü.

İngiltere'nin iki devletli çözüme desteği tekrarlanan açıklamada, iki liderin yenilenmiş Filistin yönetiminin önemi konusunda mutabık kaldığı da belirtildi.