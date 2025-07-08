Yanardağ patlaması bölgede krize yol açtı! Uçuşlar iptal edildi, nefes almak bile güç...

Endonezya'da bir yanardağın patlaması sonucu bölgede nefes almak bile acı verici hale geldi. Patlama nedeniyle uçuşlar iptal edildi. Patlamada kül ve enkaz bulutları 18 kilometreye kadar yükseldi.

Endonezya'da bir yanardağın patlaması sonucu oluşan dev lav ve kül bulutu nedeniyle nefes almak bile acı verici hâle geldi. Patlama; uçuşların iptaline, okulların kapanmasına ve halkın sığınaklara koşmasına yol açtı. Görüş mesafesinin ciddi şekilde düştüğü bölgede, ulaşım büyük ölçüde aksadı.

KÜL VE ENKAZ BULUTLARI 18 KİLOMETREYE KADAR PÜSKÜRDÜ

Sky News'dan edinilen bilgilere göre, Flores Adası’nda bulunan Lewotobi Laki Laki Yanardağı, salı günü yerel saatle gün doğumunda ikinci kez patladı. Patlama sırasında lav ve kül bulutları 4 kilometreye kadar yükseldi. Kalın volkanik kül, güneydoğu Endonezya’daki köylerde yolları ve pirinç tarlalarını kapladı.

Pazartesi günü öğle saatlerinde başlayan patlamada kül ve enkaz bulutları 18 kilometreye kadar yükseldi.

Bölge halkına dışarıda geçirdikleri zamanı sınırlandırmaları çağrısı yapıldı. Kamu bilgilendirme yetkilisi Very Awales, kül ve sülfür kokusunun havada yoğun şekilde hissedildiğini belirterek, “Havadaki kül ve sülfür kokusu o kadar yoğundu ki nefes almak acı veriyordu” dedi.

UÇUŞLAR İPTAL

Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde insanların kül ve taş yağışı altında kaçıştıkları, araçların ise düşük görüş mesafesi nedeniyle zorlandıkları görüldü.

Endonezya Ulusal Afet Azaltma Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, Lewotobi Laki Laki Yanardağı'nın 18 Haziran’dan bu yana en yüksek alarm seviyesinde olduğunu ve dağın çevresindeki tehlike bölgesinin 8 kilometreye kadar genişletildiğini duyurdu.

PATLAMALARDAN ETKİLENENLER OLDU

İlk belirlemelere göre, Doğu Flores ve Sikka bölgelerindeki 10 köyde 10 binden fazla kişi patlamadan etkilendi.

Maumere ve Larantuka şehirlerindeki havaalanları hâlâ kapalı. Bali Adası'ndaki Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı’nda ise birçok uçuş iptal edildi ya da ertelendi.

Kasım ayında aynı yanardağın patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

Endonezya, dünyadaki en aktif yanardağ kuşaklarından biri olan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor ve ülkede 120 aktif yanardağ bulunuyor. 2010 yılında Java Adası’ndaki Merapi Yanardağı'nın patlaması sonucu 350’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüz binlerce kişi tahliye edilmişti.