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Yemen'deki sel felaketinde onlarca kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yemen'i vuran sel felaketinden acı haberler gelmeye devam ediyor. Hafta başından bu yana Yemen'de 40 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yemen’in batısında meydana gelen sel felaketinde 40 kişi hayatını kaybederken, 5 kişiden ise haber alınamıyor. hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

ONLARCA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, sel felaketinde 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişiden ise haber alınamadığını açıkladı. Sel nedeniyle Hudeyde vilayetinde 500'den fazla ev tahliye edilirken, birçok yol trafiğe kapandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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