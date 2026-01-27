Sosyal medya platformu TikTok’ta İskoç dağ ineklerinin viral olmasının ardından yaşadıkları Butser Tepesi de ziyaretçi akınına uğruyor. Geçtiğimiz günlerde bu hayvanları görmek ve alanda yürüyüş yapmak için gelen 3 turist, havanın kararmasıyla kaybolmuş, yetkililerin yoğun çabaları sonucu saatler sonra bulunabilmişlerdi. Yetkililer, sosyal medyada gitgide ün kazanan ‘riskli trende’ karşı 'Gerçeği yansıtmıyor' diyerek bir kez daha uyardı.

İngiltere’de son zamanlarda İskoç dağ inekleri ve South Downs Milli Parkı’nın bir parçası olan Butser Tepesi sosyal medya platformu TikTok’ta viral oldu.

Edinilen bilgilere göre turistler buraya gelerek temiz havada yürüyüş yaparak inekleri görme fırsatını yakalıyor. Görüntülerde inekler otlarken, turistler de çevreyi fotoğraflayarak temiz havanın tadını çıkarıyor. Ancak, çoğu zaman paylaşımlarda yürüyüş parkurlarının zorluğu ya da hava koşullarının tehlikeleri belirtilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde bölgeye gelen 3 turist, havanın kararmasıyla parkurdaki yönlerini kaybetti. İhbar üzerine çok sayıda ekip alana dağılırken, mahsur kalan turistler saatler sonra kurtarıldı.

SOSYAL MEDYADA GÖSTERİLENLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Yetkililer, olayın sosyal medyada giderek yaygınlaşan “doğa turizmi trendi”nin risklerini ortaya koyduğunu vurguladı. Çiftlik müdürü Steve Jenkins, sosyal medyada çizilen tablo ile gerçek koşullar arasında ciddi fark olduğunu söyledi. Jenkins, “Paylaşımlar manzarayı ve hayvanları gösteriyor ama oraya ulaşmak için gereken fiziksel hazırlığı yansıtmıyor. Arazi özellikle kış aylarında çok zorlu; hava hızla değişebiliyor, gün ışığı erken kayboluyor” dedi. Bölgenin dikenli çalılıklarla kaplı olduğunu ve yağmur sonrası zeminin son derece kaygan hale geldiğini belirten Jenkins, hazırlıksız ziyaretçilerin kayma, düşme ve hipotermi riskiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Hampshire İtfaiye ve Kurtarma Servisi sözcüsü de, Highland ineklerinin sosyal medyada viral olmasının ardından Butser Tepesi’ne gelen ziyaretçi sayısında belirgin artış gözlemlediklerini söyleyerek şu ifadelerde bulundu:

“Üç kişinin kurtarılması, yılın bu döneminde bölgeyi ziyaret etmenin ne kadar riskli olabileceğini bir kez daha gösterdi”.

Yetkililer, kırsal alanlara gidecek ziyaretçilere hava durumunu kontrol etmeleri, önceden rota planlaması yapmaları, sağlam ayakkabılar ve uygun kıyafetler giymeleri çağrısında bulundu. Ayrıca yanlarında yeterli yiyecek ve su bulundurmaları, telefonlarının şarjının dolu olması ve konum belirleme uygulamalarını kullanmaları tavsiye edildi.

