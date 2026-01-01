Yeni yılın ilk gününde Rusya'dan Ukrayna'ya 200'den fazla İHA saldırısı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine 200'ün üzerinde insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusya'nın Ukrayna'ya yılbaşı gecesinde hava saldırısı düzenlediğini belirtti.
Rusya'nın savaşı uzattığını kaydeden Ukrayna Devlet Başkanı, "Rusya yeni yılda savaş yürütmeyi amaçlıyor. Bu gece Ukrayna'ya 200'den fazla saldırı İHA'sı fırlatıldı" ifadelerini kullandı.
MÜTTEFİK ÜLKELERE ÇAĞRI
Müttefik ülkelere Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını artırma konusunda desteği sürdürme çağrısında bulunan Zelenskiy, "Eğer saldırılar yılbaşı tatillerinde bile durmazsa, hava savunma malzemelerinin teslimatının gecikmemesi lazım. dedi.
Zelenskiy, Rus ordusunun fırlattığı çoğu İHA'nın Ukrayna hava savunma kuvvetlerince imha edildiğini kaydetti.