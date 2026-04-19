ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. DMO Hava Kuvvetleri Komutanı Mecid Musevi, füze ve insansız hava aracı (İHA) envanterine ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

Yayımlanan videoda, yer altı tesislerinde konuşlandırılmış füze sistemleri, İHA’lar ve fırlatma rampaları yer aldı. Görüntüler, İran’ın askeri altyapısının önemli bir bölümünü yer altında konumlandırdığını bir kez daha gözler önüne serdi.

MÜHİMMAT STOKLARI YENİLENDİ

Musevi açıklamasında, ateşkes sürecini hazırlık açısından aktif kullandıklarını vurgulayarak, füze ve İHA sistemlerinin bakım, yenileme ve yeniden konuşlandırma hızının savaş öncesi döneme kıyasla arttığını ifade etti. Komutan, bu süreçte fırlatma rampalarının güncellendiğini ve mühimmat stoklarının hızlı şekilde yenilendiğini belirtti.

Açıklamasında ABD’ye de göndermede bulunan Musevi, “Düşmanın bu kapasiteyi oluşturmakta yetersiz olduğunu biliyoruz. Bu nedenle mühimmatlarını dünyanın farklı noktalarından temin etmek zorunda kalıyorlar” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası