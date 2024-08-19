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Yine çadırları hedef aldı! 8 aylık bebek öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yine çadırları hedef aldı! 8 aylık bebek öldü

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Gazze'de yine Filistinlilerin çadırlarına bombalı saldırı düzenledi. Katliam saldırısında 8 aylık bebek öldü.

Tüm dünyanın ateşkes baskılarına rağmen İsrail, Gazze'de katliam saldırılarını sürdürüyor. İşgalci güçleri bugün yine çadırlara saldırdı. Otomatik silahlarla gerçekleştirilen saldırıda 8 aylık bir bebek hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

YİNE ÇADIRLARI HEDEF ALDI

İlk olarak Refah Bölgesinde çadırları bombalayan ve yüzlerce masum sivilin ölümüne yol açan İsrail, bugün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinlilerin sığındığı çadırlara saldırdı. 

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarından (İHA), Asda bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına ateş açıldı.

8 AYLIK BEBEK ÖLDÜ

Katliam saldırısında 8 aylık bir bebek hayatını kaybetti, çok sayıda kadın ise yaralandı.

Öte yandan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 139 Filistinli öldü, 92 bin 743 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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