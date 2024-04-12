Yine Moskova! Sinagoga yönelik terör saldırısı son anda engellendi

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 12 Nisan 2024 00:18 - Güncelleme: 12 Nisan 2024 00:24 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Geçen ay Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna silahlı saldırı düzenlenmiş ve 144 kişi öldürülmüştü. Saldırının yankıları dinmeden Rusya Federal Güvenlik Servisi, bakent Moskova'daki bir sinagoga yönelik terör saldırısının engellendiğini duyurdu.