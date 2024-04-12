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Yine Moskova! Sinagoga yönelik terör saldırısı son anda engellendi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yine Moskova! Sinagoga yönelik terör saldırısı son anda engellendi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Geçen ay Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna silahlı saldırı düzenlenmiş ve 144 kişi öldürülmüştü. Saldırının yankıları dinmeden Rusya Federal Güvenlik Servisi, bakent Moskova'daki bir sinagoga yönelik terör saldırısının engellendiğini duyurdu.

FSB'nin basın servisinden yapılan açıklamada, "FSB, Moskova'daki sinagogda vatandaşların toplandığı sırada terör saldırısı düzenlemeyi planlayan Orta Asya ülkelerinden 2002 doğumlu bir vatandaşın suç içerikli eylemini engelledi." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu şahsın sinagogda keşif yaptığı ve bomba için malzemeler satın aldığı belirtilen açıklamada, "Terörist, 10 Nisan'da gözaltına alınması sırasında güvenlik güçlerine ateş açtı ve etkisiz hale getirildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yine Moskova! Sinagoga yönelik terör saldırısı son anda engellendi - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Rusya, yakın zamanda başkent Moskova'da düzenlenen bir terör saldırısıyla sarsılmıştı. Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyadaki paylaşımlarda, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü. 144 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin şimdiye kadar 11 kişi tutuklandı.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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