YPG'li teröristler operasyonlara karşı köprüleri hedef aldı!
Operasyon ihtimaline karşı geçiş hatlarını kapatmaya yönelen terör örgütü YPG, köprüleri hedef almaya başladı. Suriye ordusu bir patlatma girişimini engellerken, Deyr Hafir’deki köprülerden birinin havaya uçurulduğu duyuruldu.
Suriye'nin kuzeyinde gerilimin tırmandığı bir ortamda, terör örgütü YPG, Suriye ordusunun olası operasyonlarını zorlaştırmak amacıyla köprüleri hedef alıyor; Deyr Hafir'de bir köprüyü patlatırken, başka bir köprüyü havaya uçurma girişimi Suriye ordusu tarafından engellendi.
- YPG, Suriye'nin kuzeyinde kontrol ettiği bölgelerde köprüleri hedef alıyor.
- Bu eylemlerin amacı, Suriye ordusunun muhtemel operasyonlarını engellemek.
- YPG, Fırat Nehri'nin batısındaki Deyr Hafir bölgesinde bir köprüyü patlattı.
- Suriye ordusu, YPG'nin Rasm el-İmam ve Rasm el-Kerum köyleri arasındaki bir köprüyü havaya uçurma girişimini engelledi.
- Suriye ordusu, Fırat'ın batısındaki YPG işgalindeki alanları askeri bölge ilan ederek YPG'nin çekilmesini istemişti.
Suriye’nin kuzeyinde gerilim tırmanıyor. Terör örgütü YPG'nin , muhtemel Suriye ordusu operasyonlarını zorlaştırmak için kontrol altında tuttuğu bölgelerde köprüleri hedef almaya başladığı bildirildi.
Suriye resmi ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, ordunun Terör örgütü YPG'nin Rasm el-İmam ve Rasm el-Kerum köylerini birbirine bağlayan köprüyü bomba döşeyerek havaya uçurma girişimini engellediği belirtildi.
DEYR HAFİR DE KÖPRÜYÜ UÇURMUŞLARDI
Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye", YPG'nin gün içinde Fırat Nehri'nin batısında işgal altında tuttuğu Deyr Hafir bölgesiyle Suriye yönetiminin kontrolü altındaki bölge arasında yer alan bir köprüyü patlattığını duyurmuştu.
Deyr Hafir bölgesindeki Ümmü Tine köyünde yer alan köprünün terör örgütünün işgal ettiği Deyr Hafir bölgesi ile Halep'in kuzeyinde Suriye yönetiminin kontrolü altındaki alan arasında geçiş yolu üzerinde bulunduğu ifade edilmişti.
Suriye ordusu, Deyr Hafir başta olmak üzere Fırat Nehri’nin batısında kalan YPG işgalindeki bölgeyi askeri alan ilan ederek tüm silahlı unsurların Fırat’ın doğusuna çekilmesini istemişti.