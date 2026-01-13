Suriye’nin Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi’nde, Suriye ordusunun operasyonları sonrası YPG’li son terörist grubun ülkenin kuzeydoğusuna tahliyesine başlandığı bildirildi. Mahallede mevzilenen YPG mensupları, tahliyeyi kabul ettikten sonra yaklaşık 15 araçlık konvoyla belirlenen noktadan hareket etti. Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat Nehri'nin batısında kalan YPG unsurlarını uyararak, örgütün işgal bölgesini askeri alan ilan etti.

Suriye’nin Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucu YPG’li son terörist grubunun ülkenin kuzeydoğusuna tahliyesinin başladığı bildirilmişti. Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, mahallede mevzilenen terör örgütü YPG mensupları, tahliyeyi kabul etmelerinin ardından 6 otobüs ve 7 ambulanstan oluşan konvoyla "Avared" adı verilen tahliye noktasından hareket etmişti.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, Fırat Nehri'nin batısında kalan YPG işgal bölgesinin askeri alan ilan edildiği ve tüm silahlı unsurların Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesinin istendiği bildirildi.

Suriye, YPGyi son kez uyardı: İşgal bölgesi askeri alan ilan edildi

YPG, DEYR HAFİR BÖLGESİNE TANKLAR GÖNDERDİ

Suriye'nin bu uyarısının ardından Terör örgütü YPG'nin Deyr Hafir hattına tank ve zırhlı araçlar gönderdiği kaydedildi. Örgütün, Deyr Hafir bölgesinde Suriye ordusunun muhtemel bir operasyonda kullanabileceği köprüleri vurmaya başladığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye ordusu, artan saldırıların ardından 7 Ocak'ta Halep'te terör örgütü YPG/SDG'nin işgal altında tuttuğu mahallelere operasyon düzenlemişti. Operasyonun ardından Halep'teki Eşrefiyye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahalleleri terör örgütünün işgalinden kurtarılmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası