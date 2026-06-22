Yunan basınında yayımlanan analizde, Ankara'nın "Mavi Vatan" hamlesi ve yaklaşan NATO Zirvesi öncesinde Atina'da endişelerin arttığı ifade edildi. Yunan diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin bölgesel etkisini artırmasından ve muhtemel yeni adımlarından duyulan rahatsızlığı dile getirirken, iki ülke arasındaki temel anlaşmazlıkların devam ettiğini kabul etti.

Yunanistan merkezli To Vima gazetesi, Atina Deklarasyonu ile başlayan "sakin sular" döneminin geleceğini sorgulayan kapsamlı bir analiz yayımladı. Analizde, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki hamlelerinin Atina'da yakından takip edildiği, özellikle gündeme gelebilecek bir "Mavi Vatan" yasasının iki ülke arasındaki dengeleri yeniden etkileyebileceği değerlendirildi.

Yunan basınına konuşan üst düzey bir Yunan hükümet yetkilisi, Türkiye'nin "Mavi Vatan" yasasını kabul etmesi ihtimaline ilişkin, "Her şey yasanın nihai içeriğine bağlı olacak. Ancak kimse bu girişimin ikili ilişkileri yeniden sarsabilecek son derece ciddi bir gelişme olmadığını söyleyemez" ifadelerini kullandı.

Gazeteye konuşan Yunan diplomatik kaynaklar ise Ankara'nın "Mavi Vatan" doktrinine karşı yeni bir strateji geliştiremediklerini kabul ederken, Türkiye'nin atacağı muhtemel adımların Atina'da yakından izlendiğini söyledi.

Yunan basını yazdı: Miçotakis hükümetinin Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi büyük korkusu belli oldu!

"NEO-OSMANLICILIK ANLATISI ATİNA'YI İSRAİL İLE AYNI ÇİZGİDE GÖSTERİYOR"

Pierros I. Tzanetakos imzasıyla yayımlanan haberde, Atina'nın seçim sürecinde Türkiye kaynaklı güvenlik ve dış politika başlıklarının öne çıktığı paylaşıldı.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin Ege'deki tutumuna işaret ederek, Bu, Ankara'nın bize yönelik yaklaşımının en açık göstergesidir. Türkiye, 'Ege'de 6 deniz milinin ötesine geçemezsiniz' mesajını sahada fiilen kabul ettirmiştir. Türkiye, Ortadoğu'yu kendisine ait ayrıcalıklı bir etki alanı olarak görüyor. Miçotakis ile Netanyahu arasındaki yakın iş birliğinin ardından Ankara'nın bölgedeki gelişmeleri daha yakından takip ettiğini ve süreci dikkatle izlediğini düşünüyoruz." dedi.

Yunan basını yazdı: Miçotakis hükümetinin Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi büyük korkusu belli oldu!

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Öte yandan Yunan basını, küresel aktörlerin ve özellikle ABD'nin bölgede yeni bir gerilim istemediğini belirtirken, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan kritik NATO Zirvesi'ne dikkat çekti:

"Bu zirvede Türkiye, ortaya çıkan Avrupa güvenlik mimarisinde merkezi bir rol üstlenmek için agresif bir tutum sergileyecek."

Atina yönetiminin, henüz tam şekilenmese de Avrupa'daki ortaklarının desteğiyle Türkiye'nin gündeme getirdiği yasa tasarısına karşı hazırlık yaptığı aktarıldı.

Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmenin iki ülke arasındaki mevcut "sakin sular" dönemini bir süre daha koruyabileceği, ancak temel anlaşmazlık başlıklarında ve sahadaki mevcut dengelerde önemli bir değişiklik yaratmasının beklenmediği ifade edildi.

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