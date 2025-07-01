Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı denizaltı hamlesi!

Yunanistan, Fransa, İsrail ve ABD'nin desteğiyle Türkiye'ye karşı denizaltı filosu kuracağını açıkladı. Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Türkiye'yi hedef alan plan için tarih verdi.

Yunanistan, Ege ve Akdeniz'deki tek taraflı hamleleri sonrası Türkiye'ye karşı yeni adımını açıkladı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin 'Mavi Vatan'ı korumak için attığı adımlara karşı Yunan filosunu geliştirmek için düğmeye bastıklarını açıkladı.

Pire Limanı’nda Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasoulas’ın donanma teftişi sırasında konuşan Dendias, Yunan ordusunun denizaltı filosunun son derece eskidiğini dile getirerek modernizasyon çalışmalarına hız vereceklerini duyurdu.

DENDİAS DENİZALTI FİLOSU İÇİN TARİH VERDİ

Yunanistan halkına yeni bir denizaltı filosu vaat eden savunma bakanı, “Yeni denizaltıların alımıyla ilgili görüşmelere başlıyoruz ama elbette bu on yıla yayılan bir süreç olacak. Çünkü denizaltılar hızla üretilebilen araçlar değil” dedi.

HEDEFLERİNDE TÜRKİYE VAR

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, denizaltı filosu kurulurken mali disiplinden de taviz vermeyeceklerini vurguladı. Dendias, “Mevcut mali alan dahilinde hareket edeceğiz. Her euro şeffaf bir şekilde harcanmalı” derken, Yunanistan Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırladığı 25 milyar euroluk bir savunma bütçesinin Türkiye'ye karşı yapılmış bir plan olduğunu açıklamıştı.

FRANSA, İSRAİL, ABD DESTEKÇİ

Yunanistan, “Aşil Kalkanı” adını verdiği reform çalışmaları kapsamında İsrail'den hava savunma sistemi de alıyor. Savunmada yapılan hamlelerin özellikle Türkiye'ye karşı olduğunu defalarca açıklayan Yunanistan, deniz altı filosunu da Fransa, İsrail ve ABD iş birliğiyle alacak.