Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Yurt dışında yaşayan Ukraynalı erkeklere askerlik çağrısı

    Ukrayna Savunma Bakanı, yurt dışında bulunan Ukraynalı erkeklerin de gelecek yıl orduya çağrılacağını bildirdi.

    Yurt dışında yaşayan Ukraynalı erkeklere askerlik çağrısı
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Alman Axel Springer basın grubuna yaptığı açıklamada, Ukrayna dışında yaşayan yaşları 25 ila 60 arasında değişen Ukraynalı erkeklere, silah altına alma çağrısı gönderileceğini ifade etti.

    Ülkelerine hizmet etmenin her Ukraynalıya ait bir sorumluluk olduğunu belirten Umerov, "Biz bir davetiye göndereceğiz. Gelmek ve orduya hizmet etmek onların da hakkı." değerlendirmesinde bulundu.

    Savunma Bakanı Umerov, yurt dışında yaşayan ve seferberlik çağrısına uymayanların cezalandırılacağını fakat bunun hangi şekilde yapılacağı konusunda çalışmaların henüz bitmediğini aktardı.

    Almanya'da hali hazırda yaklaşık 190 bin, askerliğe elverişli Ukraynalı erkek yaşıyor.

    Umerov ayrıca ABD'nin, Ukrayna'ya yönelik desteğinin gelecek yıl da devamı konusunda iyimser olduğunu kaydetti.

    'BİZE İHANET ETMEYECEKLERİNDEN EMİNİM'

    Geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardımlarının devam etmesi gerektiğini belirterek, "ABD'nin bize ihanet etmeyeceğinden ve üzerinde anlaştığımız şeyleri sonuna kadar yerine getireceğinden eminim" açıklamasında bulunmuştu.

     

    Anadolu Ajansı /  - Dünya
    UkraynaAskerlik
    Haberler > Dünya > Yurt dışında yaşayan Ukraynalı erkeklere askerlik çağrısı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...