Yurt dışında yaşayan Ukraynalı erkeklere askerlik çağrısı

21 Aralık 2023 17:16 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 17:39

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Alman Axel Springer basın grubuna yaptığı açıklamada, Ukrayna dışında yaşayan yaşları 25 ila 60 arasında değişen Ukraynalı erkeklere, silah altına alma çağrısı gönderileceğini ifade etti.

Ülkelerine hizmet etmenin her Ukraynalıya ait bir sorumluluk olduğunu belirten Umerov, "Biz bir davetiye göndereceğiz. Gelmek ve orduya hizmet etmek onların da hakkı." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma Bakanı Umerov, yurt dışında yaşayan ve seferberlik çağrısına uymayanların cezalandırılacağını fakat bunun hangi şekilde yapılacağı konusunda çalışmaların henüz bitmediğini aktardı.

Almanya'da hali hazırda yaklaşık 190 bin, askerliğe elverişli Ukraynalı erkek yaşıyor.

Umerov ayrıca ABD'nin, Ukrayna'ya yönelik desteğinin gelecek yıl da devamı konusunda iyimser olduğunu kaydetti.

'BİZE İHANET ETMEYECEKLERİNDEN EMİNİM'

Geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardımlarının devam etmesi gerektiğini belirterek, "ABD'nin bize ihanet etmeyeceğinden ve üzerinde anlaştığımız şeyleri sonuna kadar yerine getireceğinden eminim" açıklamasında bulunmuştu.