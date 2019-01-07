Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8 Ocak 2019 okullar tatil mi? Ankara'da okullar tatil edildi mi? İstanbul'da okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi merakla bekleniyor. 7 Ocak Pazartesi günü yurdun birçok kesiminde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edilmişti. Özellikle büyük İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük kentlerde tatil olup olmayacağı merakla bekleniyordu. Kar yağışının İstanbul'da daha bugün yoğunluğunu artırması bekleniyor. Bu beklenti ile birlikte öğrenciler de kar tatili beklentisi içerisine girdiler. İstanbul'da okullar tatil mi? Ankara'da kar tatili ilan edildi mi? İşte merak edilen detaylar...

8 OCAK 2019 ANKARA İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

İşte 8 Ocak 2019 Salı günü kar tatili ilan edilen iller ve ilçeler...

ADIYAMAN

Sincik ilçesinde okullara kar tatili

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yağan kar yağışından dolayı ilçe merkezindeki ve bağlı bazı köy okulları tatil edildi.

Birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Sincik ilçe merkezinde bulunan bütün okullar ile ilçeye bağlı Alancık,Yarpuzlu, Sakız, Serince,Balkaya ve Pınarbaşı Köylerindeki ilk ve ortaokullar 1 gün tatil edildi. Okulların 8 Ocak Salı günü tatil edildiği duyuruldu.

BİNGÖL

Karlıova ilçesinde okullara kar tatili

Bingöl'de kar yağışı ilçelerde yoğun olarak etkisini gösterdi. Kentte kar nedeniyle 281 köy yoluna ulaşım sağlanamazken, yarın için de Karlıova ilçesinde okulların tatil edildiği bildirildi.

Türkiye genelinde bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı etkisi gösterdi. Merkezde zaman zaman yağan kar yağışı, başta Karlıova,Yedisu ve Solhan olmak üzere tüm ilçeleri beyaza bürüdü. Kar nedeniyle kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, her zamanki gibi çocuklarda keyfini çıkardı. Bazı çocuklarla karda kayarak eğlendi.

Kar kalınlığının bu yıl 1 metreyi aştığını belirten Mezher Yakışan, "Kar yağışı her şekilde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yollarımız kapalı, hastalarımız var ve en kısa zamanda açılmasını bekliyoruz. Geçen yıllara göre biraz daha fazla yağış oldu” dedi.

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