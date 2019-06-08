Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Gençler Halter Şampiyonası Fiji'de sona ererken, Türkiye organizasyonu 2 altın, 8 gümüş ve 11 bronz madalyayla tamamladı.

Şampiyonanın son gününde podyuma çıkan erkekler +109 kiloda Yıldıray Kaplan dereceye giremedi. Milli sporcu, koparmada 160 kiloyla dokuzuncu, silkmede 186 kiloyla onuncu ve toplamda da 346 kiloyla onuncu sırada kendisine yer buldu.

Erkekler 61 kiloda mücadele eden Caner Toptaş, organizasyonda Türkiye'ye 2 altın madalya getiren isim oldu. Milli halterci, koparmada 125 ve toplamda da 273 kiloyla altın madalya kazanmayı başardı. Caner silkmede ise 148 kiloyla dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye takım sıralamasında ise kadınlarda 409 puana üçüncü, erkeklerde de 346 puanla dördüncü oldu.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli haltercilere kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fiji'de sona eren Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 2 altın, 8 gümüş ve 11 bronz madalya kazanan milli takım sporcularını tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fiji'nin Suva kentinde düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 2 altın, 8 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplamda 21 madalya kazanan Halter Milli Takımı'mızı kutluyorum. Spor hayatlarında elde ettikleri madalyalara bir yenisini daha ekleyen milli sporcularımızın daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum. Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda elde edilen başarılarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, sporcularımızın başarılarının devamını temenni ediyorum."

Milli sporcuların şampiyonada elde ettikleri madalyalar şöyle:

Altın madalya:

Erkekler 61 kilo: Caner Toptaş (2)

Gümüş madalya:

Erkekler 61 kilo: Doğan Dönen

Erkekler 67 kilo: Muhammed Furkan Özbek (2)

Kadınlar 59 kilo: Ayşegül Çakın (2)

Kadınlar 71 kilo: Berfin Altun

Kadınlar 76 kilo: Dilara Narin (2)

Bronz madalya:

Erkekler 61 kilo: Doğan Dönen (2)

Erkekler 67 kilo: Muhammed Furkan Özbek

Kadınlar 45 kilo: Ayşe Doğan (3)

Kadınlar 64 kilo: Nuray Levent (3)

Kadınlar 71 kilo: Berfin Altun

Kadınlar 76 kilo: Dilara Narin