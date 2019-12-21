Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Yayladağı ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yayladağı-Antakya karayolu Şenköy mevkisinde Nedim Culhacıoğlu’nun kullandığı 31 AE 281 plakalı kamyonet, 35 metrelik uçuruma düştü. Kazada araçta bulunan Mehmet Küçükoğlu ve eşi Hatice Küçükoğlu hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü Nedim Culhacıoğlu ve araçta bulunan Esma Kahraman ise yaralı olarak Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.