Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Operasyonda adliye mahrem imamları ile irtibatları olan, icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve zabıt katibi ayrıca polis ve adliye mahrem İmamı olduğu değerlendirilen toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Operasyonun Balıkesir merkezli olarak yürütüldüğü İstanbul, İzmir, Ankara, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Bursa, Bilecik, Osmaniye ve Çanakkale illerini kapsadığı öğrenildi.