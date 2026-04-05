İstanbul’da anlamlı bir buluşmaya imza atan TÜGVA İstanbul, seher vaktinde 1453 gençle Dolmabahçe Camii’nde bir araya geldi. İstanbul’un 39 ilçesinden gelen gençler, aynı safta buluşarak sabah namazını birlikte eda etti.



Sabah namazının ardından camiyi dolduran gençler hep birlikte salavatlar getirip dua etti. Programda, Hazreti Ebu Bekir’in sadakat ve teslimiyet şuuru hatırlatılarak gençliğe numune bir duruş vurgusu yapıldı.



Programa katılan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci konuşmasında, gençlerle aynı safta buluşmanın sadece bir namaz değil, aynı zamanda bir istikamet ve birlik mesajı olduğunu ifade ederek, “Bu safta duran gençlik; inancıyla, ahlakıyla ve duruşuyla yarının güçlü Türkiye’sini inşa edecek” dedi.



TÜGVA İstanbul İl Başkanı Beytullah Çiçen ise konuşmasında, seher vaktinde bir araya gelen bu gençliğin sadece bir kalabalık değil, bir dava şuuru taşıdığını vurgulayarak, “Bu buluşma; kardeşliğin, fedakârlığın ve aynı ideal etrafında kenetlenmenin en güzel göstergesidir. İstanbul’un dört bir yanından gelen gençlerimizle kurduğumuz bu gönül bağı, yarınlara dair en büyük umudumuzdur” ifadelerini kullandı.



Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen program, birlik, kardeşlik ve maneviyat vurgusunun ön plana çıktığı anlamlı bir buluşma olarak hafızalarda yer etti.

TÜGVA FAALİYETLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR TÜGVA gerek İstanbul İl Temsilciliği, gerekse Türkiye geneline yönelik faaliyetleriyle gündem oluyor. Geçtiğimiz hafta Kitap Kurdu Yarışması ile yaklaşık 360 bin ortaokul öğrencisine ulaşan vakıf, İhtisas Akademi programıyla dikkat çektiyor.

Vakfın Filistin ve Gazze için STK'larla birlikte organize ettiği Galata'daki büyük buluşma, Kültür Sanat Okulu, yaz aylarındaki lise doğa kampları 81 ilde etkisini gösteriyor.

