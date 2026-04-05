Süper Lig'in 28. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek 20 puana yükselen Fatih Karagümrük'te Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic, kümede kalma mücadelesinde asla pes etmeyeceklerini söyledi.

Sırp teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ASLA PES ETMEYECEĞİZ"

Elde ettikleri galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Stanojevic, "Mücadelemize devam ediyoruz. Ligde kalmak için şansımız var. Asla pes etmeyeceğiz. İyi gidiyoruz. Bu performansı devam ettirmemiz lazım. Son ana kadar savaşacağız. İnançlıyız ve umutluyuz. Evimizde rekabetçi gücümüzü gösterebildiğimizi düşünüyorum. Deplasmanda da bu performansı sergileyeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

RECEP UÇAR: "SON 3-4 HAFTADAKİ PERFORMANSIMIZIN ALTINDA KALDI"

Uçar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Deplasmanda zor bir maça çıktıklarını belirten Recep Uçar, "Fatih Karagümrük'ün son sırada yer alması, oynadıkları oyunun karşılığı değildi. Son 3-4 haftadaki performansımızın altında kaldık. Bir türlü oyuna giremedik. Rakip çok dirençliydi. Net savunma yaptılar. Bir türlü üretkenlik gösteremedik. Çok kolay bir frikik savunmasında ikinci top bize maçı kaybettirdi. Üzgünüz. Camiamızdan özür diliyoruz. Kalan haftalarda alacağımız puanlar ve iyi oyunlarla camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum." diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası