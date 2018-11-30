Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İSTANBUL



Zaman eleştirilerini dikkate alan Millî Eğitim Bakanlığı sayısal alan oturum süresini 20 dakika uzattı. Kararı sevinçle karşılayan öğrenci ve veliler sürenin artmasıyla soruların zorluk derecesinin de artacağı konusunda endişeliydi.

‘Beyoğlu Sohbetleri’nde buna değinen Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Öğrenciler bir sürprizle karşılaşmayacak. Sürenin atması sebebiyle sınavda kesinlikle bir zorluk olmayacak. Belli yerlerde pilot sınavlar bile yapabiliriz. Eğitim Türkiye’nin en büyük problemi değil, çözümü... e-Okul diye bir yazılımımız var çok başarılı. Birkaç ay sonra ben onu dünyaya satmak istiyorum” dedi.