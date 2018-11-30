Mahmut Özay İSTANBUL
Zaman eleştirilerini dikkate alan Millî Eğitim Bakanlığı sayısal alan oturum süresini 20 dakika uzattı. Kararı sevinçle karşılayan öğrenci ve veliler sürenin artmasıyla soruların zorluk derecesinin de artacağı konusunda endişeliydi.
‘Beyoğlu Sohbetleri’nde buna değinen Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Öğrenciler bir sürprizle karşılaşmayacak. Sürenin atması sebebiyle sınavda kesinlikle bir zorluk olmayacak. Belli yerlerde pilot sınavlar bile yapabiliriz. Eğitim Türkiye’nin en büyük problemi değil, çözümü... e-Okul diye bir yazılımımız var çok başarılı. Birkaç ay sonra ben onu dünyaya satmak istiyorum” dedi.
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması
30.11.2018 - 02:19 | Son Güncelleme: 30.11.2018 - 02:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav 1 Haziran’da yapılacak.
Mahmut Özay İSTANBUL
Etiketler : ziya selçuk,lgs,lgs süresi,
591066 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/591066.aspx
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