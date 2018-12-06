Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay

İSTANBUL



Bu yıl YKS’de dereceye giren ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde eğitim hakkı elde eden öğrencilere ödülleri, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin de katılımıyla düzenlenen törende verildi. Genel Müdürlük binasındaki törene, öğrencilerin yanı sıra aileleri ve öğretmenleri de katıldı. Törende konuşan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Bali; 2 milyondan fazla öğrencinin girdiği sınavda, böyle bir başarıya ulaşmanın çok önemli olduğunun altını çizdi. Bali, “Bunun kolay edilemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Sınava hazırlanırken gösterilen çabayı, gayreti, ailelerin ve çevrenin verdiği desteği unutmak mümkün değil. Disiplinli bir şekilde azimle çalışan sizlerin başarısı da, tabii ki bunlarla kıyaslanmayacak kadar büyük” dedi. İş Bankası’nın, toplumsal gelişime de katkı sağladığını vurgulayan Bali, “1971 yılından bu yana, ‘Altın Gençler’ uygulaması ile 3 binin üzerinde öğrenciyi ödüllendirdik. Uygulamanın ilk yıllarında ödül alanlar 60 yaşını geçti. Sosyal sorumluluk projelerimiz sürecek” diye konuştu.