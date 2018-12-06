Mahmut Özay
İSTANBUL
Bu yıl YKS’de dereceye giren ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde eğitim hakkı elde eden öğrencilere ödülleri, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin de katılımıyla düzenlenen törende verildi. Genel Müdürlük binasındaki törene, öğrencilerin yanı sıra aileleri ve öğretmenleri de katıldı. Törende konuşan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Bali; 2 milyondan fazla öğrencinin girdiği sınavda, böyle bir başarıya ulaşmanın çok önemli olduğunun altını çizdi. Bali, “Bunun kolay edilemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Sınava hazırlanırken gösterilen çabayı, gayreti, ailelerin ve çevrenin verdiği desteği unutmak mümkün değil. Disiplinli bir şekilde azimle çalışan sizlerin başarısı da, tabii ki bunlarla kıyaslanmayacak kadar büyük” dedi. İş Bankası’nın, toplumsal gelişime de katkı sağladığını vurgulayan Bali, “1971 yılından bu yana, ‘Altın Gençler’ uygulaması ile 3 binin üzerinde öğrenciyi ödüllendirdik. Uygulamanın ilk yıllarında ödül alanlar 60 yaşını geçti. Sosyal sorumluluk projelerimiz sürecek” diye konuştu.
İş Bankası ‘Altın Gençler’i ödüllendirdi
Türkiye İş Bankası, “Altın Gençler” uygulaması kapsamında 2018 yılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) üstün başarı gösteren 120 öğrenciyi ödüllendirdi.
Mahmut Özay
Etiketler : ysk,ihlas koleji,ödül,
- ŞOK MARKET 5-11 ARALIK 2018! ŞOK NELER VAR HANGİ ÜRÜNLER?| ŞOK aktüel indirimli ürünler KATALOĞU|ŞOK 5-11 ARALIK ARALIK İNDİRİMLİ aktüel ÜRÜNLERİ YAYINDA...
- A101 BU HAFTA 4 ARALIK 2018! A101 NELER VAR HANGİ ÜRÜNLER? A101 aktüel indirimli ürünler KATALOĞU| A101 1-7 Aralık'da markete neler gelecek? A101 indirimli aktüel ürünleri yayınlandı
- MasterChef Burcu kimdir? Masterchef Burcu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?