Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Nisan 2019’da düzenlenecek sınava girmek isteyen adaylar, başvurularını ÖSYM’ye yapacak. ÖSYM, belirlenen tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru günü olarak 7 Mart’ı belirledi. Sınav sonuçları ise 26 Nisan’da açıklanacak. Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 135 dakika cevaplama süresi verilecek.