Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Selçuk konuyla ilgili şunları söyledi: Bir çocuk liseyi bitirdiğinde ‘Lise mezunuyum antrenörlük, ilk yardımla ilgili belgem var. BT belgesi sahibiyim. Filanca kuruluştan onaylı, dünyanın neresine gidersem gideyim kullanabileceğim sertifikalarım var’ diyebilecek. Liselerde bu beceri paketleri, her çocuğumuzun rahatlıkla erişebileceği kimi dersle ilgili kimi dersten bağımsız olarak sertifikalandırılan içerikler. Bu çalışma sadece bilişim teknolojileri değil, Mesleki Yeterlilik Kurumuyla ilişkilendirilecek. Hizmet sektörü açısından da önemli olacak. Ayrıca dünyada da çok fazla örneği olmayan, son 10-15 yılın yapay zekâ stratejisi ve uygulama haritasını da çok yakın bir zamanda açıklayacağız.