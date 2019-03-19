Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi’nin (TRAI) ikincisini düzenlediği Türkiye Yapay Zekâ Zirvesi alanında uzman 50’den fazla yerli ve yabancı konuşmacıyı bir araya getirdi. UNIQ İstanbul’da gerçekleşen zirvede konuşan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, eğitimin endüstrinin gerisinde olduğuna dikkat çekti. Geleceğin ekonomik gücü yüksek ülkelerinin yapay zekâyı üreten ve yükselten milletlerden oluşacağını belirten Yücel şunları söyledi: Her devletin kalkınma planı gibi ulusal yapay zekâ stratejileri olmalı. Buna ayrılacak bir bütçesi belirlenmeli. Belki de bu çalışmalar bir bakanlığa bağlanmalı. Hem yapay zekâyı üretecek insan kaynağına yatırım yapılmalı, hem de yapay zekâ araştırmalarına. Devletler gibi şirketlerin, eğitim kurumlarının da benzer plan, programlarının olması elzemdir. Yaklaşık 150 bin çocuğa eğitim öğretim hizmeti veren bir kurumun, İcra Kurulu Başkanı olarak belki Microsoft’la yarışamıyoruz ama bu konuda tabii bizim de yaptıklarımız var. Microsoft demişken üzülerek söylüyorum eğitim endüstrinin gerisinde gidiyor. Aslında tam tersi olmalı. Eğitim endüstrinin önünde gitmeli. Bu nedenle artık okulların, üniversitelerin yapısının değişmesi şart. Yapay zekâyı eğitim kurumları üretmeli. Endüstri, teknolojiyi üniversiteden almalı. Ancak tabii burada üniversite-sanayi işbirliğini atlamamak lazım. Endüstri ve üniversite işbirliği ile AR-GE çalışmalarını hızlandırmak gerekiyor. Biz bunun için çalışıyoruz.

Ülkemizin endüstri 4.0 çalışmalarında en üst seviyelere ulaşması için nitelikli iş gücüyle donatılmış mezunlara ihtiyaç olduğunu da belirten Yücel, Bahçeşehir Koleji olarak ülkenin bu alandaki ihtiyacını fen ve teknoloji lisesi mezunlarıyla gidermeyi hedeflediklerini söyledi.