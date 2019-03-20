Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay

İSTANBUL

“Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları” başlıklı öğretmen ve yöneticilerle yapılan toplantılarda konuşan Bakan Selçuk, şu ana kadar on binlerce meslektaşına yeni vizyonu anlattı. “Hiçbir eğitim sisteminin kalitesi, öğretmeninin kalitesini aşamaz” diyen Bakan Selçuk, bu noktadan hareketle vizyonun bütün detaylarını onu hayata geçirecek olan eğitimcilerle paylaşmayı sürdürüyor. Son olarak Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte meslektaşlarıyla bir araya gelen Selçuk, geçmişte biriktirdiği deneyimlerin vizyonun ortaya konulmasında büyük payı olduğunu belirterek, acil çözümlerle değil, zaman içinde demini alacak projelerle, adım adım eğitimde hedeflenen noktaya ulaşılacağını söyledi.