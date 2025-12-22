Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 il için sağanak yağış, 5 il için ise kar yağışı uyarısı yaptı. Bugünkü rapora göre İstanbul, Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Muğla, Antalya, Isparta, Konya, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Kocaeli, Sakarya, Bilecik’te sağanak yağış beklenirken, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Kayseri ve Bolu'da ise kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre yurt genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi beklemiyor. Antalya ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış beklenirken, sel ve su baskını uyarısı da yapıldı.

Yapılan açıklamada “Yağışların, Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Meteoroloji peş peşe uyardı! 16 ilde sağanak, 5 ilde kar alarmı

SİS VE DON UYARISI

Meteoroloji raporuna göre, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında kuvvetli sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara’nın kuzeydoğusu ile Bilecik, Bolu, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Rapora göre, gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde şiddetli soğuk, buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülecek.

Sağanak beklenen iller şöyle:

İstanbul, Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Muğla, Antalya, Isparta, Konya, Düzce, Sinop, Zonguldak ve Amasya.

Kar yağışı beklenen iller şöyle:

Kütahya, Ankara, Eskişehir, Kayseri ve Bolu.

22 Aralık Pazartesi günü bazı illerdeki hava sıcaklıkları ise şöyle;

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç ve güney kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya'nın yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yer yer sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra yağmurlu

RİZE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 3°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTEP °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

