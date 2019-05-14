Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İmzalanan protokol kapsamında Türkiye genelinde ilk etapta 50 bin orman üretim işçisine, ağaç kesme ve boylama operatörlüğü ile sürütme ve yükleme işçiliği konusunda ulusal meslek standartlarıyla uyumlu eğitimler verilecek. Böylelikle orman üretim işlerinde çalışanlar, bu alanlarda profesyonel ve belge sahibi olarak hizmet verme imkânını yakalayacak.

Eğitimler, Orman Genel Müdürlüğünde görevli mühendisler tarafından hem teorik hem de uygulamalı veriliyor. Orman üretim işçileri, ağaç kesme ve boylama konusunda yeni gelişmeler, iş sağlığı ve güvenliği, çalışırken karşılaşabilecekleri tehlike ve riskler, kişisel koruyucu ekipman kullanılmasının önemi, risk ve çevresel etki değerlendirme gibi hususlarda eğitimlerden geçiriliyor.