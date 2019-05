Türkiye Gazetesi

Aksaray’daki Atatürk İlkokuluna beş yıl önce müdür olarak atanan Recep Çelen, okul bahçesinde çocuklarını bekleyen kadınları iş hayatına kazandırdı. Kentin kenar mahallesinde, çevresinde genellikle dar gelirli vatandaşların yaşadığı okula tayin olunca, velilerin de hayatına dokunacak çalışmalar yapmaya karar veren Çelen, okuldaki iki sınıfı kadın veliler için dikiş nakış atölyesine çevirdi. Atölyede dikiş nakışla işe başlayan kadınlar, rölyef, iğne oyası, ahşap boyama, iş ve mutfak kıyafetleri, bez bebek gibi birçok el işi üretiyor. Her yıl okuldaki bu çalışmalara yenilerini eklemeye gayret gösteren Çelen, okul etrafında kullanılmayan alanları da değerlendirerek, velilere sebze üretme imkânı da sundu. Çelen, destek alabilirse önümüzdeki dönemde halı dokuma atölyesi de açmayı planlıyor. Çelen sayesinde ekonomik kazanç elde etmeye başlayan kadınlar, şimdi organize sanayi bölgelerinden iş teklifi aldıklarını söylüyor.

YURT DIŞINDAN SİPARİŞ

Kurs öğretmenlerinden Ayten Tapanoğlu kursiyerlerin internet üzerinden hem yurt içi hem de yurt dışından siparişler aldığını, ürünlerin kargo ile gönderildiğini söyledi.

Talepler her geçen gün daha da artıyor

Okulun müdürü Recep Çelen, bir sınıfı atölyeye çevirerek önce 30 kişi ile bu işe başladıklarını, talebin yoğun olması üzerine bir sınıfı daha faaliyete geçirdiklerini söyledi. Velilerin ilgisinin çok fazla olduğunu belirten Çelen “Talep her geçen gün artıyor. Her kursumuzda bugüne kadar 200’ün üzerinde, toplamda da 400 kişi eğitim almıştır. Burası onlar için ekmek kapısından ziyade bir terapi merkezi olmuştur” diye konuştu. Proje kapsamında sürekli yeni fikirler peşinde olduklarını söyleyen Çelen “Okulumuzun bahçesinde atıl durumda olan yaklaşık 400 metrekare büyüklüğündeki alanı uygulama alanı yaptık. Şu an 300 kök domates, 300 kök de biber ektik. Diğer sebze türlerini de ekiyoruz. İhtiyacı olan velilerimiz gelecek, ihtiyacı kadar olanını alıp götürecek. Okullar hayat alanları olmalı” dedi.