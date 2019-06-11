Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

ABD'DE YARIŞACAKLAR

On beş kilograma kadar yük taşıyabilen, yarım saatlik uçuş süresine ve 10 kilometre menzile sahip “oktokopter” adı verilen 8 motorlu, pervaneli drone tasarlayan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri, ABD’de 12 Haziran’da başlayacak “Uluslararası İnsansız Hava Sistemleri Yarışması”nda Türk bayrağını ABD semalarında uçuracak. Öğrencilerden Havva Tuğçe Gürsel “Geliştirdiğimiz drone, üzerinde taşıdığı insansız kara aracını belirlenen koordinatlara otonom olarak indirebiliyor” dedi.

EKONOMİYE DİREKT KATKI

İzmir Yaşar Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, mezuniyet projeleri kapsamında insanların ve şirketlerin gerçek hayatta karşılaştıkları problemlerin çözümü için ışık ile video iletiminden yapay zekâ kullanan yangın algılayıcıya ve göz hareketleriyle kontrol edilen tekerlekli sandalyeye kadar birçok projeye imza attı. Geliştirdikleri bazı projelerle TÜBİTAK tarafından mali destek almaya da hak kazanan öğrenciler, Türkiye’nin ekonomik gelişimine katkı sağlamayı hedefledi.

'DİJİTAL OYUN' ÖDÜL GETİRDİ

Van’da Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Ali Erkam Abukan, arkadaşlarının dijital oyun merakından etkilenerek hazırladığı “Dijital Oyunların Değerlerimize Etkisi Projesi” ile TÜBİTAK Türkiye Teşvik Ödülü’ne layık görüldü. “Öğrenciler oyun oynamayı arkadaşlarına tercih ediyor” diyen Abukan “Sürekli dijital oyun oynayanların yüzde 50’si ailesel sorunlar yaşayabiliyor. Anne babası görev verdiğinde bunun yerine oyun oynamayı tercih ediyor. Aile içi şiddete kadar giden bir süreç yaşanabiliyor” dedi.