Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Mükemmel bir eğitimin sırrı nedir?” sorunun yanıtı; Maltepe Üniversitesi’nin yeni eğitim öğretim yılı için hazırladığı kısa filmde veriliyor..

Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar başta olmak üzere Maltepe Üniversitesi’nin fakülte dekan ve bölüm başkanlarının rol aldığı filmde, “bilgi” için yemek, “üniversite” için mutfak, “eğitim” için pişirme metaforu kullanıldı… Akademisyenler, Gastronomi Bölümü’ne ait sanayi mutfaklarında profesyonel aşçıları aratmayan bir performans sergiledi ve mükemmel bir eğitimin mutfak sırlarını anlattı…

Hayatı nasıl pişiriyoruz?

Mükemmel bir sonuç için her adımı planlayan akademisyenler malzemeleri bizzat seçmek için ilk iş ekip olarak pazar alışverişine çıktı. Çünkü gençlere; bilgiye bizzat erişimin ve sürece hâkim olmanın önemini vurgulamak istediler.

Ardından her akademisyen kendi ustalığını konuşturacağı bir yemeği seçerek, bir üniversite menüsü oluşturuldu. Burada da gençlere herkesin kendi uzmanlık alanında söz sahibi olmasının ve işbirliğinin önemini anlatmayı hedeflediler…

Tezgâh başına geçtiklerinde ise sabır ve özenden hiç vazgeçmediler. Günün sonunda çeşit çeşit yemeklerin yer aldığı bir ziyafet sofrası çıktı ortaya.

Bu hummalı çalışmada anahtar soru Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar’dan geldi. Mutfak tezgâhının başında yemek yapan hocalara “Mükemmelliğin sırrı nedir?” diye soran Karasar’a yanıt veren Maltepeli akademisyenler “bilgi, birikim, bilim, vizyon, sanat, yenilikçilik, güçlü kadro ve her ayrıntının düşünüldüğü bir eğitim sistemi” dediler.

“Hayata hazırlayıp, hayata katıyoruz”

Eğitimin amfilere sıkıştırılmadığı; çevreci, modern, geniş sosyal alanlara sahip; eğitim, kültür ve sanatın iç içe olduğu Türkiye’nin en büyük yerleşkelerinden birinde yer alan Maltepe Üniversitesi, “mükemmel eğitim” için üstün çaba gösteriyor.

Prof. Dr. Karasar, “Yönetimimiz ve akademik kadromuzun asıl yapmak istediği öğrencilerimizi hayata hazırlamak ve hayata katmaktır. Maltepe Üniversitesi mutfağında, öğrencilerin hayatı küçük ayrıntılar düşünülerek özenle pişiriliyor.” dedi.